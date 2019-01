Nüüd oleme ka Eestis jõudnud selleni, et kõik suuremad ajalehed suudavad klassikalise paberlehe tellimuse kõrval edukalt müüa ka digitaalse sisu tellimust. Ülemineku põhjus väga lihtne: järjest kasvav kulu paberile ja ajalehtede kojukandele ei võimalda ajalehti enam kasumlikult toota, kuskilt tuleb piir ette ja meil on see piir ammu ületatud. See on peamine põhjus, miks otsitakse ajakirjanduse püsimajäämiseks uusi tuluallikaid.

Ilmselt olete nõus, et Spotify, Deezer ja Netflix ning tasulised mobiilsed rakendused on ajalehtede jaoks tee sisse tallanud. Tänu nende heale tööle on ka suur osa eestlastest mõistma hakanud, et väärt digitaalse sisu eest maksta on täiesti normaalne. Riikides aga, kus ajakirjanduse digitellimine on juba pikem tava – näiteks Skandinaavia maades ja USAs –, on täiesti tavaline, et digilehe tellijaid on nii arvuliselt kui ka rahaliselt paberlehe tellijatest rohkem.