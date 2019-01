Kas Abhaasia eestlaste kodakondsuse küsimus oleks ministeeriumides, presidendi kantseleis, riigikogus nii teravalt tõusnud… kui see poleks esmalt puudutanud teid, head lugejad? Kahtlen sügavalt, ja selgitan, miks.

Kas keegi mäletab Elgat ja Osvaldit? Haapsalus elavat eakat abielupaari, kelle passis on suurem osa elust seisnud «estonets». Viimased kümmekond aastat on Elga ja Osvald olnud aga hoopis «välismaalased» – passi järgi. «Hinges oleme ju ikka eestlased,» ütleb Elga, kellele see valmistab vaid nalja. Halli passiga eestlased.