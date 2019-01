Minu jaoks hakkas sündmus pihta juba siis, kui ekrelased sotsid maha karjusid. Võis aimata, et niisama lihtsalt see ei lõpe. Ühel hetkel olid üht ja sama mikrofoni rabamas Martin Helme ja Indrek Tarand. Tundus, et olen sattunud rokk-kontserdile. See oli raju! Mingil hetkel lükati Indrek Tarand lavalt maha ja läkski mäsuks. Tairo Lutter

FOTO: Tairo Lutter