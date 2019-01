Algusest peale oli selge, et see peab olema tõeline Eesti Meedia koostööprojekt: Holger jagas ajakirjanikud kiiresti ära ning paari koosolekuga oli selge, mis pakub huvi Kanal 2 «Radarile», mis maakonnalehtedele ja millega tegelevad Postimehe ajakirjanikud. Fookus kitsenes koolimajadele, just hoonetele, kus enam haridust ei pakuta ja mis on saanud uue huvitava elu, aga ka depressiivsetele maalilistele tondilossidele.