President Kersti Kaljulaid on riigiema ja emad räägivad südamega, kommenteerib näitleja Merle Jääger riigipea uusaastakõnet.

Oleks muidugi palju tahta, et Kersti oleks Lennart. Isand Meri oli sõnaseadmisega oma elus väga palju tegelenud, mistap said tema kõned alati teravad, täpsed ja nauditavad. See kõik oli ammu. Vahepeal pidas armas Eesti ära veel kaks presidenti, mõlemad mehed. Riikki oli teistsugune ning (riigi)isade asi ongi oma lapsi manitseda ja õpetada.

Nüünane president on riigiema ja emad räägivad südamega. Nemad paitavad pead, seal, kus vaja, aga rooska andku teised. Emad peavad armastama tingimusteta, ka ülekäte läinud või puudega lapsi. Isadelt seda ei eeldatagi. Nemad panustavad peamiselt tervetele, jüravatele järglastele. Hea, kui tunnustatakse mokaotsast: «Tubli, et sõrmed terveks jäid, kui haamriga pihta andsid!»

Isased armastavad rääkida hüüumärkidaega, emased küsimärkidega.

Ma kuulen juba kõrvus, kuidas mõned nimetavad presidendi kõnet lahjaks, üldsõnaliseks ja mittemidagiütlevaks. Ümmarguseks mulaks. Seda teevad need, kes tahaksid kuulda isajumala pikselist müristamist. Sellest lähtuvalt on ka mul pisut kahju, et seoses algava eesti keele aastaga ei mainitud ära müristajat, kes eesti keele köögist välja murdis ning kellel 2018. aastal täitus 150 aastat sünnist. Jaan Tõnisson oleks seda igati väärinud Tammsaare, Lutsu ja Kivirähki kõrval. Seda enam, et ka tema oli kord riigivanem. Olnuks viisakas kummardus eelkäijale.

Mis mulle isiklikult väga meeldib, on see, et Kersti Kaljulaid püüab ka muukeelsid Eesti ellu kaasa tõmmata. Siiani pole keegi riigivanemaist neile tähelepanu pööranud. Me ei saa muretseda utoopiliste sisserändajate pärast, kui meil on tuhandeid peaaegu mittekuhugi kuuluvaid muukeelseid, kes kõiguvad mentaalselt kahe ilma piiril. Meil tuleb nendega tegeleda ning ETV+ ja Raadio 4 (väga hea, muide!) on siiski suht nõrgad püünised.

Ja viimaks… Lõpetagem ära selle üldise hoiaku, et eestase parim roog on teine eestlane ning hakkagem üksteisele rohkem õlale patsutama: «Tubli, see tuli sul tõesti hästi välja!»