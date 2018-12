Kuula artiklit

Postimehe kaasautorid valisid välja lõppeva aasta kõige silmapaistvamad inimesed maailmas. Allolevas nimekirjas on reastatud viis enim hääli saanud isikut.

5. koht

Xi Jinping. FOTO: SCANPIX

Xi Jinping

Erkki Bahovski:

Xi Jinpingi juhtimisel kadus Hiina põhiseadusest säte, millega president võib valitseda vaid kaks ametiaega, niiviisi tehti Xi sisuliselt eluaegseks presidendiks. Pluss Hiina kasvav globaalne mõju.

Erkki Loigom:

Kuigi presidendi ametikoht ei ole Hiinas teab mis mõjukas, muudab selle mõjukaks teadmine, et sama mees asub ka Hiina Kommunistliku Partei ja sama partei sõjalise komisjoni tüüri juures. Xi Jinping kirjutati sisse Hiina põhiseadusesse ning kogu poliitiline turundus tunnistab riigis nüüd Mao, Dengi ning Xi ajastuid. Teised liidrid visati ajaloo prügikasti. Öeldakse, et Mao ühendas Hiina, Deng tõi Hiina tagasi maailmakaardile ning Xi muudab Hiina rikkaks. Autoritaarses riigikorras on protsesside juhtimine tõesti mõnevõrra lihtsam, kuid kas aina enam kodanikke suurde puuri sulgev mudel globaalses maailma edukaks osutub? Kes on need helged tulevased Hiina liidrid, kes inforuumist äralõigatuna peavad riigi kohutaval kiiruselt laienevat ja vasallriike võlaorjusesse saatvat, valdavalt majanduspoliitikat (aga kas ainult?) ellu viima? Vähemusrahvaste sulgemine sunnitöölaagritesse, naaberriikide ressursside arutu hõivamine, kodanikkonna elektroonilise järelevalve osakaalu massiline kasv – Hiina peab leidma tasakaalu ja vaoshoituse. Vastasel juhul ollakse ühel hetkel rikkad, kuid tülis kogu maailmaga. Või on kogu maailm Hiina oma. Võib-olla see ongi Esimees Xi Uue Perioodi välja vahetanud Uue Ajastu tegelik eesmärk.

Ivan Makarov:

Oma kolossaalse elanikkonnaga riigi tõenäoliselt eluaegseks juhiks valitud Xi Jinping põlistab ka kommunistliku parteid ülima poliitilise juhtkonnana. «Ainult sotsialism saab Hiina päästa,» ütles ta. Kuid igaks juhuks lisas, et riik on valmis võitlema «verises lahingus» oma õiglase koha taastamiseks maailmas. Kompartei häälekandja nimetas Xi seejärel «tüürimeheks». Mao Zedong oli «suur tüürimees», ja praegusel Hiina valitsejal on selle tiitli saavutamiseks ees väga palju aega.

Kaire Uusen:

Väidetavalt maailma võimsaim mees, kes mõjutab maailma rohkem, kui maailm seda usub.

...

4. koht

Jamal Khashoggi. FOTO: SCANPIX

Jamal Khashoggi

Erkki Bahovski:

Tunnistan, et võisin olla lugenud tema artikleid, sest loen Washington Posti regulaarselt, kuid nime polnud mälu registreerinud. Sellegipoolest on jubeda mõrva ohvriks langenud Jamal Khashoggi saanud ajakirjandusvabaduse sümboliks. Mõrv näitab ka, et võitlus vaba sõna eest ei lõpe kunagi.

Daniel Faria:

Washington Posti kolumnisti Jamal Khashoggi ettekavatsetud ja eriti julm mõrv Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis aitas paljastada kõrberiigi noore «reformaatori», kroonprints Mohammad bin Salmani tõelist palet – jõhker valitseja, kes ei salli teisitimõtlemist. Avalikkus ikka seedib veel võigast tegu ja ootab süüdlas(t)e vastutusele võtmist. Võrdlused «Macbethi» tragöödiaga tunduvad esmapilgul isegi üsnagi asjakohased.

Ivan Makarov:

Jamal Khashoggi mõrva üksikasjad on nii võikad, et avaldasid muljet isegi heale partnerile USA-le, Saksamaast rääkimata. Järgnesid mõningad sanktsioonid, kuid CIA hinnangul tapmiskäsu andnud kroonprints Mohammed bin Salman säras G20 tippkohtumisel, kus kätles südamlikult ka ühe maailmakuulsa sõjaroimariga.

Mihkel Mutt:

Ajakirjandus on saanud suurmärtri. Osalt tänu sellele, et Jamal Khashoggi oli USA mõjuka lehe kaastöötaja. Ajakirjanikke rünnatakse muidu pidevalt.

Mart Raudsaar:

Jamal Khashoggi on kujunenud sõnavabaduse nimel langenud ajakirjanike sümboliks.

...

3. koht

Emmanuel Macron. FOTO: SCANPIX

Emmanuel Macron

Daniel James Coll:

Umbes aasta tagasi ilmus see poliitik sündmuskohale nii, nagu oleks ta eikusagilt tulnud, et võita Prantsusmaa presidendivalimisi, et saada Prantsuse Vabariigi noorimaks presidendiks. Olles loonud poliitilise liikumise mitte millestki, võitis ta suure parlamentaarse häälteenamuse ja pani käima suuremad reformid; mitte kõik inimesed ei nõustu tema stiiliga; seda võib väita, nähes, et Prantsusmaa seisab silmitsi oma kõige hullema mässuga lähiajaloos.

Els Heinsalu:

Prantsuse presidendi puhul on silma jäänud tema püüd ning mingil määral ka võime seista vastu USA presidendile Donald Trumpile, ent sellest veelgi enam on silma paistnud «kollaste vestide» sõnum ja jõud. Arvan, et sellest on kõigil maailma riigijuhtidel õppida.

Ivan Makarov:

Emmanuel Macron haaras Angela Merkelist vabaks jääva Euroopa eestkõneleja õlekõrrest kinni ja kuulutas rahvusriikidele kui nähtusele sõja. Prantslased hakkasidki kohe lõhkuma omaenda riiki, nendele tõttas appi ka rööviku ja nuku arengustaadiume läbinud terrorist, kellel politsei «oli juba ammu silma peal hoidnud», kes lasi maha prantslased ja lõpetas jõululaada tegevuse, mis paistabki olevat rahvusriigi kaotamise lõppeesmärk.

Tarmo Pikner:

Paistis silma ebaõnnestunud ambitsioonidega Euroopa Liidu revolutsiooni korraldamisel, eriti selle sõjalise võimekuse osas, samal ajal kui tema kodus on kerkinud uue Pariisi Kommuuni barrikaadid.

Mart Raudsaar:

Prantsusmaa president ja Andorra kaasvürst on olemuselt demokraat, kuid võib korrata neid vigu, mida tegi Itaalias Matteo Renzi. Lisaks meeldib Macronile paraku valitsemise väline hiilgus, millega ta jätkab Prantsuse kuningate ajaloolist liini ja nende vigu. Rahvale ei see ei meeldi ning tagajärjeks on revolutsioon või kollaste vestide liikumine.

Raul Rebane:

Uut tüüpi Euroopa liidri kasvamine suureks mõjutajaks läbi kriiside.

...

2. koht

Donald Trump. FOTO: SCANPIX

Donald Trump

Ahto Lobjakas:

Tema oranžikarva olemasolu on võimatu ignoreerida. Tuleb loota, et ta ei ole järgmise ajastu alustaja.

Erkki Bahovski:

USA president Donald Trump on viinud nii sise- kui ka välispoliitika Twitterisse, põhjustades tihti oma säutsudega globaalse skandaali. Eestiski on nii trumpofiile kui ka trumpofoobe, kuid otsida tuleks just trumpolooge, kes seletaks lahti, mis toimub Valges Majas (kes on vallandatud, kes on uurimise all ja kes reaalselt veel Trumpi tiimis).

Peeter Koppel:

Euroopast pole võtta ühtegi juhti, kes oleks temaga, aga ka Hiinat juhtiva Xi Jinpingiga mingiski kontekstis võrreldav.

Ivan Makarov:

USA president Donald Trump peab sattuma iga aasta silmapaistvamate isikute edetabeli ülemisse osasse automaatselt, nagu Suurbritannia või Saksamaa laul Eurovisiooni finaali. Sest iga tema üliriigi juhina tehtud väiksemgi liigutus mõjutab olulisel määral «väiksemate vendade» saatust. Trump paneb paika Hiinat, mängib verise Põhja-Korea diktaatoriga nagu kakukesega, ja ka kogu ülejäänud maailma juhtide arvamust põlgav väike KGB Napoleon otsib suurkohtumistel Trumpi ja anub tema käepigistust nagu ahv tuumagranaati.

Mihkel Mutt:

Võttis Hiina n-ö ette, mis on mehetegu. Kuigi ka selles on sümbolpoliitikat, haaras ta ometi sarvist praegusaja kõige suuremal ning areneval võimudilemmal, mille suhtes muu maailm on ikka alles uimane

Ene Pajula:

Elevant toas, kellest ei saa üle ega ümber.

Tarmo Pikner:

Viib järjekindlalt ellu oma valimislubadust: America first. Kodumaise majanduse ja töökohtade sihikindel kindlustamine kannab juba vilju. Põhja-Korea marssali Kimi ja Hiina kommunistide taltsutamine mõjub pikas perspektiivis maailmakorraldusele positiivselt.

...

1. koht

Angela Merkel. FOTO: SCANPIX

Angela Merkel

Scott Abel:

Angela Merkel, keda mõjukas Briti ajakiri The Economist kord «asendamatuks eurooplaseks» nimetas, on nüüd poliitiline laip, olles kantsler viimast ametiaega.

Ahto Lobjakas:

Angela Merkeli lahkumisega poliitikast on vaba maailma juhi koht täna pooleldi ja aasta-paari pärast täiesti vakantne. Väga halb uudis on see eriti väikeriigile Euroopa idapiiril, mille hingeõhk on rahvusvaheline stabiilsus. Liberaalsetest Euroopa väärtustest Saksamaast ida pool pole ilmselt enam mõtet kaua rääkida. Saksamaa aga jääb.

Ivan Makarov:

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel, kes teeb sakslastega midagi veel hullemat, kui tehti nendega Saksa Demokraatlikus Vabariigis, langetas lõpuks loogilise otsuse: kristluse hävingut Euroopas soodustav Merkel loobus Kristlik-Demokraatliku Liidu juhiks kandideerimast. Sama loogika kohaselt peaks ta nüüd loobuma kas Nord Stream 2 gaasijuhtmest või siis sanktsioonidest Venemaale. Ei saa ju lõputult olla korraga nii paks kui ka sale, nii pikk kui ka lühike.

Mihkel Mutt:

Tõendas oma poliitilist andekust, taandudes olude kiuste tasakaalukalt. Annegret Kramp-Karrenbauer laseb tal tõenäoselt ametiaja lõpuni kantsler olla.

Ene Pajula:

Tahaks, et oleks nimetada ka keegi, kellele Euroopa praeguse elukorralduse kestmisel loota võiks. Angela Merkel see ilmselt väga kaua enam ei ole? Kes siis oleks? Kus suunas maailmas ka ei vaataks, igalt poolt kargab näkku selge demokraatliku liidri puudumine (mis kõik võib tuleneda lihtsalt mu asjatundmatusest). Kui teaks, siis lisaks siia selle nime, kes kirjutas kokku selle kurikuulsa kompakti. Kui tahate pool maailma omavahel tülli ajada, siis pange paberile üks mitte millekski kohustav rahvusvaheline lepe. Äkki ongi paavst ainus, kellele võib loota? Aga temal pole paraku hambuni relvastatud sõjaväge, mis, nagu meile korduvalt tõestatud on, ainsana rahu tagada suudab.

Tarmo Pikner:

Saksamaa pikaaegse kantsleri ajastu jõudis lõpuks loojangu faasi. Angela Merkelit kuulatakse üha vähem tema enda kodus ja arvestades tema etteplaneeritud lahkumist poliitikast, kahaneb ka tema roll maailmapoliitikas. Samas, merkelism jätkub uue partei juhi Annegret Kramp-Karrenbaueri käe all.

Mart Raudsaar:

Vaatamata sellele, et Angela Merkel on loobunud CDU liidri kohast ning teatanud, et ei kandideeri enam 2021. aasta valimistel, on ta olnud jätkuvalt Euroopa Liidus väga oluline poliitika kujundaja.

Raul Rebane:

Mõjukas naine lahkus.

Olev Remsu: