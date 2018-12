Austatud kohtunikud, prokurörid, advokaadid – kas te pole tõesti aru saanud, et hetkel, mil te astute kohtumajast välja, tänavale, siis te olete sattunud õiglusruumi. Te astute kohtumaja õigusruumist, kus kehtivad teile tehtud seadused, õiglusruumi, kus kehtivad inimsuse seadused, looduse poolt seatud, tsivilisatsioonide parimate kogemuste najal korrastatud normid. Kas teile ei tundu, nagu mulle, et nende kahe ruumi vahel haigutab sageli kuristik.

Ja kas te pole aru saanud, et teie üle hakatakse kohut mõistma õiglusruumis. Jah, see on vaid pisikene «l» täht, mis eristab meid ja teid, seatuid ja kuulajaid. Kuid see vahe on oluline, sest me tahame teada, mis tegelikult toimub ja miks toimub.