Me oleme viimase kahe kümnendi jooksul teinud läbi suurepärase arengu. Piltlikult öeldes oleme liiklussurmade arvu skaala ühest otsast, kus on Lähis-Ida maad ja Aafrika, murdnud teise otsa, kus on Jaapan, Suurbritannia ja Skandinaavia. See on väga hea. Kuid arenenud maades on kombeks suhtuda liiklussurmadesse nulltolerantsiga. See tähendab, et isegi kui meie näitajad oleksid võrdsed Soome omadega, tuleks ikkagi analüüsida, miks asjad on nii, nagu need parasjagu on. Seda tuleb teha ka praeguses olukorras.