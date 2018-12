Pilt on illustratiivne. FOTO: SCANPIX

Kui olete Grinch, siis Staffordshire'i Ülikooli tervisepsühholoogia professor Karen Rodham annab veebiväljaandes The Conversation teile viis teaduslikult põhjendatud soovitust, kuidas jõuluajast läbi loovida.

Kahe aasta eest tulin 1. detsembril tööle ja leidsin laua pealt eest koti sildiga «Kareni jõuluinterventsioon». Selles oli hulk jõuluteemalisi kingitusi ja väljakutseidki, näiteks jõulu-DVD äravaatamine ja kirikusse jõulukontserdile minek. Need kõik olid mõeldud spetsiaalselt mulle selleks, et leiaksin jõuludest midagi toredat. Ma katsetasin kõik läbi –lõppeks oli keegi ju näinud parajat vaeva. Aga ehkki ma nautisin iga ülesande täitmist, ei muutnud see kuidagi mu suhtumist. Jõulude suhtes olen endiselt Grinch mis Grinch.

Mitmel pool maailmas eeldatakse, et meile meeldivad jõulud ja kõik, mis sellega seondub. Kellele ei meeldi, see nimetatakse kohe jõuluvihkajaks ja tal soovitatakse see arvamus endale hoida, et mitte teiste võluaega ära rikkuda. On see tõesti mõistlik? Ja kui juba oled Grinch, siis kuidas jõuluaeg üle elada?

Kui väga lihtsustatult öelda, siis on Grinch isik, kellele jõulud ei meeldi. Mõne definitsiooni kohaselt üritavad Grinchid teiste jõule ära rikkuda. Minu kogemuste põhjal ei ole aga mitte Grinchid need, kes üritavad enda arvamust peale suruda, vaid inimesed, kes armastavad jõule, püüavad kõigest jõust muuta Grinchide seisukohta.

Kui kavatsete kedagi jõuluvihkajaks nimetada, mõelge kõigepealt sellele, kui hästi te seda inimest tunnete. Kui te ei ole asjaoludes päris kindel, käituge ettevaatlikult – mitte seepärast, et Grinchina käitumine oleks kuidagi seadusevastane (Gtinch pole nagunii ka kaitstud tegelaskuju), vaid seepärast, et põhjusi, miks jõule mitte armastada, võib olla õige palju. Need ulatuvad tarbimisühiskonnavastastest poliitilistest vaadetest üksinduse, rahamurede, perekondlike probleemide ja traumaatiliste lapsepõlvekogemusteni.

Kui aga olete ise Grinch, siis annan teile allpool viis teaduslikult põhjendatud soovitust, kuidas jõuluajast läbi loovida. Pidage meeles, et eri kontekstis ja eri isikute puhul toimivad eri strateegiad, nii et leidke see endale sobivaim.

1. Hankige toetust

Loendamatud uuringud on näidanud, et pikaajaliste terviseprobleemidega inimestele toob tohutult tulu, kui nad leiavad teisi inimesi, kes mõistavad, mida nad läbi elavad. Mõned, kes kannatavad püsiva valu käes, võivad muretseda, et on lähedastele koormaks, ja seepärast vältida väljendamist, kuidas nad tegelikult ennast tunnevad. Kokkupuude teiste samalaadse kogemusega inimestega tagab neile mõistmise ja äratundmise. Nad saavad välja öelda, mida tegelikult mõtlevad ja kes nad tegelikult on, ilma et peaksid pelgama oma kõige lähemate ja kallimate inimeste liigset erutamist. Niisiis üks lahendus on teiste jõuluvihkajate leidmine – kas või näiteks ühismeedia abil –, kelle seas saab ennast tõeliselt avada.

2. Strateegia kavandamine

Te ei suuda isegi mõelda jõulusöögile töökaaslastega restoranis, aga ei soovi neile öelda, miks? Siis võib olla hea mõte tekitada endale mõni muu kohustus, mille tõttu saate osaleda ainult söögi eel klaasikese kummutamises. Lõppeks saavad inimesed sel aastaajal rohkelt igasugusi kutseid, nii et see ei tekita kelleski kahtlusi. Nii olete teistele näidanud valmisolekut osaleda. Ja ühtlasi jõudnud koju veel mõistlikul ajal, enne kui grinchilikkust varjav mask eest ära libiseb.

Selle variandi jaoks tuleb veidi harjutada suhtlemist. Ärge laske endas tekkida tunnet, et peate oma teise kohustuse sisu põhjalikult seletama – seda teevad inimesed siis, kui valetavad! Samuti pidage meeles, et kõigele ei peagi alati «jah» ütlema. Kujundage oma strateegia. Pange paika, millised sündmused toovad teile kõige enam plusspunkte, ja keelduge viisakalt kõigist teistest.

3. Teeselge, kuni sellest saab tõelus

Kui tahate täielikult varjata oma sisemist Grinchi, võiksite tutvuda Harvardi Ülikooli psühholoogi Ellen Langeri 1979. aasta eksperimendiga. Ta kutsus rühma seitsmekümnendates eluaastates mehi nädalaks mälestusi heietama ühte Bostoni lähedal asuvasse puhkekodusse.

Selle nädala jooksul taheti, et nad käituksid, nagu oleksid kakskümmend aastat nooremad, ning neil keelati mainida kõike, mis oli juhtunud pärast 1959. aastat (sobiva konteksti tagamiseks oli ka puhkekodu sisustatud 1950. aastate esemetega). Nädala möödudes oli meeste paindlikkus, liikuvus, mälu, vererõhk, nägemine ja kuulmine tuntavalt paranenud. Käitumine nooremana oli neid tõepoolest noorendanud.

Nii et kui olete Grinch, kes tahab varjata jõulude vihkamist või isegi proovida, kas jõulud võiksid kuidagigi meeldida, mõelge selle peale, kuidas võiks käituda tõeline jõululemb - ja püüdke ise samamoodi käituda. Isegi kui te ei suuda ennast päriselt veenda, olete ehk võimeline teistele puru silma ajama, varjama oma jõuluvaenulikkust ja seeläbi vältima lõputuid küsimusi, miks ometi teile jõulud ei meeldi.

4. Jääge enesele kindlaks

Mõned inimesed seevastu tunnevad uhkust, et ei salli jõule, ja on valmis seda avalikult tunnistama. Sel juhul on selleks, et teised hakkaksid teie seisukohta austama, tarvis käiku lasta oma parimad suhtlemisoskused: tuleb olla enesekindel, aga mitte agressiivne, rahulik, aga mitte liialt vaoshoitud, avatud, aga mitte eelarvamuslik.

Samuti tuleb meeles pidada, et austus on kahepoolne: nii nagu teised peaksid teie vaateid austama, nii väärivad austust ka nende seisukohad, kes jõule naudivad ja armastavad. Rahulik, enesekindel ja avatud suhtlemislaad on parim, mis tulemuseni viib. Jõulude meeldimises või mittemeeldimises ei ole iseenesest midagi halba. Aga pole vaja ka ära rikkuda nende meeleolu, kelle arvamus teie omaga risti vastupidi käib.

5. Ärge kurnake ennast

Millist käitumisviisi te ka ei valiks, kujutavad jõulud kindlasti endast kurnavat aega. Seepärast on äärmiselt oluline olla iseenda suhtes heatahtlik ja lahke. Tegelge asjadega, millel on teile tähendus ja mis taastavad teie vaimujõudu. Pidage meeles, et nagu kõik siin maailmas, nii saavad ka jõulud viimaks läbi. Kui suudate sel ajal püsida tegevuste ja käitumise juures, mis vähendavad stressi ja aitavad püsistada kõike, mis on teile oluline, siis võite veenduda, et suudate paremini toime tulla ka kõikvõimalike jõulunõuetega.

Ja kui tõesti kõik eelnev peaks luhtuma, siis tehke nii, nagu mina olen teinud: kord võtsin ennast juba nädal enne jõule töö juurest vabaks. Ütlesin, et sõidan minema ega saa seepärast ka osaleda ühelgi jõuluüritusel. Tegelikult olin kodus ning nautisin segamatut, nauditavat ja just nii jõuluvihkajalikku puhkust, nagu süda soovis.