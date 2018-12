Nõukogude ajal, meil otsustavalt hukka mõistetud ajal, olen ma korduvalt kuulnud allasurutud eestlastelt, et meie, venelased, ei saa väiksematest rahvastest aru, sest ei kujuta ette, mida tähendab elada endast tunduvalt suurema rahva seas. Ja kui näiteks Moskvasse tuleks paarkümmend miljonit hiinlast, kes suruksid peale oma keelt ja kombeid, ehk siis saaksid venelased eestlastest aru… Aga need fantaasiad hakkavadki nüüd tasapisi teostuma, kirjutab kolumnist Ivan Makarov.

Eesti ja Soome sidumine tunneli abil ühendatud anumateks paistab olevat reaalne ja paneb rohkem jälgima meie põhjanaabrite uudiseid. Viimase paari nädala sündmustest: immigrandid ründavad bussijuhte, Salos on mitmel korral pussitatud alaealisi tüdrukuid, Espoo maakohus mõistis kolm Angola meest süüdi eriti julma grupiviisilise vägistamise eest, kusjuures kohtualused ise ei näinud sooritatus mitte midagi taunimisväärset. Soomlanna, kelle keha oli üks suur sinikas, pidi läbima ka HIVi-vastase ravi, kuna Angola on ju selle epideemia kolle.

Veel ühe vägistamissarja kohta oli äsja sunnitud tegema avalduse peaminister Juha Sipilä ise, kes ütles, et «õigusriigis karistatakse süüdlasi nende etnilisest kuuluvusest sõltumata. Seksuaalne kuritegu lapse vastu on kujuteldamatult julm ebainimlik tegu». Kolme üliraske seksuaalkuriteo ohvriteks on langenud tüdrukud vanuses 10 kuni 15 aastat, kinni peeti seitse kurjategijat, kuid neid võib olla rohkem; politsei andmetel on tegemist põgenike ja varjupaiga taotlejatega. Ja nad on lausa viie riigi kodakondsed, seega lapsi pilastas süstemaatiliselt terve internatsionaal. «Immigrantide sooritatud kuritegusid ei saa õigustada teise kultuuri või ühiskonnaga,» ütles Oulu juhtumite kohta Tarja Halonen.