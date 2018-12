Eesti kõige elitaarsema R-kooli katsetele tuli uus kiisu. Kõige elitaarsema R-kooli senised õpilased vaatasid uut kiisut uudishimuliku hirmuga, sest kooli on palju kandidaate. See tähendab, et iga uus tulija võib nii mõnegi praeguse R-kooli poisi või tüdruku elitaarsete seinte vahelt välja trügida.

Tema vastas seisvast napilt enam kui sajast silmapaarist peegeldus nõutus. Mis mõttes Kristina, ma tean mitut Kristinat, ütles üks. Eestis on niipalju Kristinasid, et sa ei saa olla Kristina, kuna sind lihtsalt aetakse teistega segamini, hoiatas teine. Paar lihastes tüüpi aga väitsid, et uue kiisuga kaasa tulnud tuttav on teistsugune ega sobi nende hulka. Kristina tuttav ärritus ja müksas ühte neist tüüpidest. Koolikatseteni oli jäänud vähe aega.