23. detsembril jõulukinke osta on sama ohtlik kui tühja kõhuga toidupoodi minna, võid kogemata osta liiga palju ja liiga kallilt.

Tasub igaks juhuks eeldada, et kauplus on justkui kasiino – maja ei kaota kunagi! Kui pakutakse kolm tükki kahe hinnaga, siis just kolme kaupa soovitaksegi seda kaupa müüa.