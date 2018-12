Jüri Ratase ja Keskerakonna võimule saab lõpu teha kas majanduslik kolakas või ülbeks minemine – või siis saab neist kõrini, nagu sai Reformierakonna pikast võimuolekust – nii et ülbeks minemine on kriisist suurem oht.

Inimesed ootavad valitsuselt enamasti asju, mis suuremalt jaolt tema võimuses ei ole. Nad tahavad, et neil oleks tööd, leiba ja raha tsirkuse jaoks. Nad tahavad, et katus oleks pea kohal, riie seljas ja meel hea, st lahutatud (et meelelahutamise asemel võiks meelt hoopis koondada, tuleb pähe vähestele). Sellepärast lubavad kõik erakonnad valijatele tasuta lõunaid ja rohkem raha kätte. Leht võib iga jumala päev kirjutada, et tasuta asju pole olemas, valija seda ei usu. Et töökohti loovad ja palku maksavad ettevõtjad, mitte riik, see arusaamine pole siinmail pärale jõudnud. Riigil endal pole sentigi, ta jagab vaid maksuraha ümber.