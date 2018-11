Perestroika-aegne pood. Foto on illustratiivne.

Must mis must. Alles värvist lõhnav kunstipäraselt paigutatud tume riiulisein jätab küll sünge mulje, aga pilk riiuleile sisendab optimismi: neljakümnerublased meeste pesupüksid, paar duubelmakki, tuttavad lõhnaveed, kassetid ja teistest erapoodidest juba armsaks saanud importseebid. Tagasaalis rõõmustavad silma nahkjopid ja brokaatkleidid.

Peatselt hingusele minev kaubanduskoondis (alles nad said valmis vasksildid oma värava kõrvale: Tartu Trade Association) lõpetas viimaks Raekoja platsi kauaaegse komisjonikaupluse remondi ja andis linnarahvale tagasi igatsetud poekese. Ikka selleks, et pakkuda väärilist konkurentsi lakkamatult lisanduvatele kooperatiiviäridele. Jääme siis koos lootma, et uus mustvalge pood lisab nii interjööri kui ekspositsiooniga meile südamelähedaseks saanud värve Tartu kauplusmuuseumide tihenevasse võrku ja näitab linlastele, mis uhket kraami meie ladudes liigub.