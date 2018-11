Suurem osa maailmast on viimasel paaril aastal olnud arvamusel, et Venemaa president Vladimir Putin on oma USA ametivenna ümber sõrme keeranud. Aga võib olla ka nii, et hoopis härra Trump on härra Putinit ninapidi vedanud, kirjutab The New Schooli rahvusvaheliste suhete professor ja World Policy Institute’i vanemteadur Nina L. Hruštšova.