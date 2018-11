Nimest hoolimata ei ole erakond Eesti 200 poliitilise panuse olulisim osa pikk perspektiiv, vaid vaate terviklikkus. Kogukondade lõimumine, loodushoid, sotsiaalne sidusus – kui võtta mõni keskne teema – on vanade parteide debatis tõstatunud klišeedena. Vene kogukonna teema on küsimus julgeolekust, loodushoid ettevõtlusvabadusest, sotsiaalkulud arstijärjekordadest ja pensionilisast. Kui Eesti 200ga siduda mingi lootus, on see, et selle uudsuskrediit paneb need teemad süvitsi lauale.