Eesti poliitikas on puudu koostöötahtest

Millest on praegu Eesti poliitikas puudu, et reformid takerduvad ja olulistes asjades ei jõuta kokkuleppele? Ühed ütlevad, et puudu on poliitilisest tahtest, teised, et vajaka jääb pikemast perspektiivist ja süsteemsest lähenemisest. Kolmandad muretsevad, et tõde on killustunud, populism võidukäigul ning argumenteerimine asendunud demagoogia ja sildistamisega.