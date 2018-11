Haridus ja autoriõigus: mida toob kaasa Euroopa uus direktiiv?

Viimasel ajal on Eesti ajakirjanduses räägitud erakordselt palju autoriõigusest, eelkõige seoses ettevalmistatava Euroopa Liidu direktiiviga. Seni pole aga jutuks võetud, mida võib uus direktiiv kaasa tuua hariduses. Kindel on see, et vabaduse piirid tõmmatakse järsult koomale ja need muutuvad märksa hägusamaks kui seni. Kõige põhimõttelisem muudatus senise olukorraga võrreldes on haridusasutustele kehtiv kohustus osta teoste kasutamiseks koolides «kergesti saadaolevad» litsentsid.