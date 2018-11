Eesti ühiskonna kroonilise väsimuse üks allikas on edukultus, mis defineerib edu üksnes majanduslike näitajate kaudu, kirjutab kolumnist Maarja Vaino.

Hiljutiste uuringute kohaselt puuduvad ligi veerandil Eesti peredest säästud või on need väiksemad kui ühe kuu kulud. See tähendab, et suur hulk inimesi on majanduslikult kaitsetud või üsna haavatavad ootamatuste puhul, mis neid võivad tabada.