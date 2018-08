Peamine ülesanne seisnes Brežnevi veenmises

Ent 1967. aastal Nõukogude Liidu riikliku julgeoleku komitee (KGB) etteotsa kerkinud Juri Andropov oli teist meelt. 1956. aastal oli ta olnud Nõukogude Liidu suursaadik Budapestis ja osalenud kõige aktiivsemal moel Ungari antikommunistliku ülestõusu mahasurumises. Andropov jõudis isikliku kogemuse põhjal järeldusele, et demokraatia ja sotsialism on kokkusobimatud: vabadus kujutab endast surmavat mürki ükstaspuha millisele totalitaarsele režiimile. Samal seisukohal oli Nõukogude Liidu kaitseminister marssal Andrei Gretško, kes 1953. aastal oli osalenud SDV nõukogudevastase ülestõusu mahasurumises.

Need mõlemad Nõukogude kõrgemad riigitegelased olid veendunud, et nagu Ungari ja SDV ülestõusude, nii ka Tšehhoslovakkia sündmuste taga seisavad lääne eriteenistused, kes magadeski hauvad plaane, kuidas hävitada sotsialism ja suruda Nõukogude Liit põlvile. Nii oli Tšehhoslovakkia saatus üheselt selge. Sisuliselt hauti salasepitsus Praha kevade purustamiseks välja Lubjankal ja Arbatil (KGB ja kaitseministeeriumi asukohad Moskvas). Peamine ülesanne seisnes Brežnevi veenmises, et Prahas on olukord kontrolli alt väljunud.