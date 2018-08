Miitingule kogunenud töötajaile esines pikema ülevaatliku kõnega EK(b)P Tartumaa Komitee esindaja sm. Kajak, kes rääkis sõjaõhutajate roimarlikest kavatsustest uue maailmasõja ettevalmistamisel ja tohutust sõjavastasest liikumisest, mis on vallanud kõiki ausaid rahuarmastavaid rahvaid eesotsas võimsa Nõukogude rahvaga. «Sõjaõhutajate roimaripalelt on kistud petlik mask ja kõigi progressiivsete inimeste ühiseks püüdeks on rahu kaitsmine,» lõpetas sm. Kajak oma kõne.