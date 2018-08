Keskpäeval külastati Riia linna ajaloolist muuseumi (end. Toommuuseum), mis on nüüd uuesti korraldatud ja põhjalikult remonteeritud. Muuseumis on korralikes vitriinides välja pandud mitmesuguseid, peamiselt Riia linnaga, kuid ka terve Balticumiga ühenduses olevaid esemeid, mis pakuvad huvi nii harilikule vaatajale kui ka põhjalikumaile uurijaile üksikküsimuste lahendamisel.

See on esmakordselt, kus Baltimaade ajaloolaste kongress toimub selles ulatuses, et temast võtavad osa kõik Läänemerega seoses olevad riigid. Varemaid kongresse on peetud kitsamas ulatuses. Seepärast nimetatakse seda ka esimeseks.