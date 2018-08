Vaid üks ettepanekuist on selge ja tuleks viivitamata ellu viia: «Muuta riigikogu valimistel üleriigilised nimekirjad avatuks, mis vähendab erakondade niinimetatud tagatubade mõju valimistulemustes.» Kuid just see on ettepanek, mis ei lähe mitte mingil juhul täide. Seepärast pole mõtetki sellise utoopiaga välja tulla – kes ikka oma surmaotsusele alla kirjutaks.