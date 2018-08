Kirjeldus: Viimase aasta jooksul on äkki kõik hakanud rääkima Tallinna-Helsingi vahelisest tunnelist. Laevaga reisijad muljetavad, et mis oleks kui sõidaks Soome läbi tunneli, peaministrid lubavad, et projektiga minnakse edasi, Peter Vesterbacka tahaks aga juba hommepäev kaevama hakata. Kui palju on «sajandi projekti» ümber tühja õhku ja kui palju tõsist soovi tunnel valmis ehitada?