Kirjeldus: Kas lahkunu ärasaatmise näitamine on pigem üldsuse kaastundeavaldus või jõhker privaatruumi tungimine? Millal on see avalikkuse seisukohast vajalik? Kas suurem eksimus on mõrv või selle tingitud valu näitamine? Kas meid šokeerib elu või pildid...