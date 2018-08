Ministri lahkumine ametist pool aastat enne valimisi on selline juhtum. Jäta see koht täitmata ja kaota üldse ära, nii nagu juba praegu tehtava otsusega ka teised pooletera-ministrid pärast valimisi. Mitu ministrikohta ja nendega seotud bürokraatiat on hoobiga vähem ja juhtimine selgem. Nõustun, et see on väike samm, kuid asi seegi. Ning kui rattal juba hoog sees, jõuaks enne valimisi ära teha veel mõne väikese sammu. Näiteks ära kaotada finantsinspektsiooni nõukogu ja järelevalvefunktsioonid panna Eesti Panga nõukogule. See eeldab lihtsat seadusemuudatust ja kõik.