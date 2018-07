Alates pühapäevast väidavad ametlikud Nõukogude ringkonnad Moskvas ning briti Ühendriikide ajakirjanikud, et Nõukogude Liidus võib karta kõige halvemat, kui Inglismaa ja Ühendriigid ei teosta kohest rünnakut Euroopas. Nõukogude propaganda-agent Ilja Ehrenburg ütles raadiokõnes: «Nõukogud võitlevad üksi. On veel vaatlejaid, kes võrdlevad Doni lahingut Egiptuse lahinguga. Neil puudub kaine otsustamisvõime. Saksa vägede juhatajal Voronezhi ees on 5 korda enam tanke kui Rommelil.»