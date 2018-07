Ei tasu unustada, et USA president Donald Trump on sel nädalal Euroopas ka kinnisvaraärimehena. Teda ootab kaks olulist hoonet, millele ta saab oma asjatundliku silmaga hinnangu anda. Vähemalt ühele, sest teist, mida ta vihkab, püütakse ta silma eest varjata.

Esmalt peab Trump üle vaatama NATO uue peakorteri Brüsselis, mille ta juba mullu ametlikult avas, kuid mis töökorda sai alles tänavu. Eelmisel aastal Trump küll kiitis seda 1,17-miljardilist hoonet, nimetades seda ilusaks, ent lisas, et keeldub küsimast, kui palju see ka maksis.

New York Timesi kolumnist Rogert Cohen ennustab, et nüüd saab Trump, kes lubas oma toetajaile Ameerikas veel läinud nädalal, et kavatseb NATOs tasuta lõunaid nautivaid eurooplasi korralikult nahutada, veel ühe võimaluse rõhutada, kuidas Põhja-Atlandi allianss USA maksumaksjate raha raiskab.