Veel hullem on see, et USA president Donald Trump on viimastel kuudel käskinud tarvitusele võtta nulltolerantsi sisserännupoliitikas, millega kõiki ebaseaduslikult piiri ületavaid – see on küll väärtegu, aga mitte kuritegu – täiskasvanuid koheldakse nii, nagu nad oleksid vägivaldsed kurjategijad. See on tähendanud isegi varjupaigataotlejate kohtu ette saatmist ja eriti teravat arutelu tekitanud sammu, nimelt laste lahutamist vanematest ja nende eraldi kinnipidamist. Üle 2300 alaealise on toimetatud omaette laagritesse.