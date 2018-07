Kirikus viibimine oli kestnud umbes 20 minutit. Asudes väljaminekule, esitati printsile veel Kambja koguduse vanemat liiget – elatanud meest – Kuperjanovit. Kroonprintsile öeldi, et see on meie vabadussõja kangelase Julius Kuperjanovi isa. Kaua surus prints vanakese kätt ja ütles talle, et ta võib alati uhke olla oma poja üle.