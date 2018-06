Erik Aru FOTO: SANDER ILVEST/EESTI MEEDIA/SCANPIX

See, kuidas naabritel läheb, on oluline eeskätt sellepärast, et inimesed kipuvad end hästi või halvasti tundma võrdluses teistega, kirjutab kolumnist Erik Aru.

Üks suhtekorraldaja rääkis, et Vilniuse tänavapilt ja ärielu on mõne aastaga läbi teinud täieliku muutuse ja nüüd osatakse seal sama suuri arveid välja kirjutada kui Eestis. Möödunud nädalal tuli ka uudis, et kui Eurostati andmeil on eestlaste tarbimiskulutused inimese kohta 72 protsenti Euroopa Liidu keskmisest, siis Leedu puhul on sama näitaja 88. On siis aastakümneid meist majanduslikult tagapool olnud leedukad tõepoolest meile järele jõudnud ja ettegi läinud?

Tarbimine inimese kohta on Leedus tegelikult aastakümneid Eestist suurem olnud, kuigi sissetulekud on väiksemad. Majandusanalüütikud suhtuvad neisse näitajaisse mõningase skepsisega. Reedel kirjutas Delfis Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina, et tegelikult leedulased tarbivad rohkem, kui nad teenivad. Mitu aastat tagasi nentis Analüüsiaida blogis Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja, et leedulaste statistikasse sügavamalt kaevudes ei taha mitu näitajat (sissetulekud, kaupmeeste käibed) eriti hästi sama keelt rääkida kui ostujõud.

Täiesti võimalik, et Leedu statistikas ongi mingi süsteemiviga sees. Kui hulk inimesi peab palju eri andmeid kokku arvutama, siis on apsakad hõlpsad tulema. Üks paremaid näiteid on väliskaubandus, mille statistikat olen eri põhjustel üpris palju uurinud. Kogu maailma kaubandusbilanss ehk kõikide riikide eksporditud ja imporditud kaupade ja teenuste summa peaks loogiliselt võttes võrduma nulliga. Seda ei tee see aga eri põhjustel (pettused, inimlikud eksimused, eri aegadel deklareerimine) peaaegu kunagi, olles paljudel aastatel miinuses, nagu oleks Maale kusagilt midagi juurde toodud. See on pannud majandusteadlasi nalja viskama, et Marsi vastu tuleks kehtestada kaubandussanktsioonid. (Jah, majandusteadlased tavaliselt pole suuremad asjad killuvennad.)

Aga nüüd oleme sukeldunud juba sinna, kuidas asjad päriselt on. Asjata, loeb ju tegelikult see, kuidas asjad paistavad. Paistavad aga nii, et on kaks arvu – meil 72 ja neil 88.

Siinkohal võib muidugi küsida, milleks üldse ennast teistega võrrelda. Elame ju enam-vähem hästi, mis siis, kui teistel paremini läheb. Siin mõistagi tuleb kohe inimloomus mängu. Võrdlused teistega on olulised, kui mitte millegi muu, siis inimeste sisetunde jaoks. Kui olulised, sellest annab aimu Suurbritannia näide.

Suurbritannia oli 1970ndatel riik, kus majandus oli kängu jäänud ja sügavalt ebaefektiivne. Võimutsesid suured ja halvasti juhitud riigifirmad, ettevõtlus oli pärsitud, maad hoidsid pantvangis võimukad ametiühingud (iseäranis kaevurite omad). 1979. aastal tuli võimule Margaret Thatcher, erastas riigiettevõtted, alistas ametiühingud, vähendas takitsusi ettevõtlusele ja Suurbritannia majandus sai uue hingamise.

Selline on lugu, mida armastavad rääkida Thatcheri reformide veendunud pooldajad. Muidugi, vastased – näiteks töötuks jäänud kaevurid ja nende järeltulijad – kergitasid Thatcheri surres Briti edetabelis teisele kohale 1939. aasta filmist «Võlur Oz» pärineva laulu «Ding-Dong! The Witch Is Dead».

Kui me aga vaatame Suurbritannia majanduskasvu näitajaid, siis tundub lugu, kuidas 1970ndad oli üks pikk tusameele talv ning 1980ndatel riik tõusis saledama ja sitkema elukana, üpris arusaamatu. 1970ndate ja 1980ndate keskmine majanduskasv on nimelt protsendikümnendiku täpsusega sama – vastavalt 2,62 ja 2,66 protsenti. Siin ei saa keerutada ka jutuga «aga pikemas vaates», sest järgnenud kümnenditel on majanduskasv aeglasemaks jäänud. (Jah, muidugi on majanduskasvu vaatlemine kümnendite kaupa majandusteoreetiliselt meelevaldne, kuid nagu näha, pole see rohkem meelevaldne, kui laialt levinud lähiajaloo käsitlus.)

Kui nüüd ringi vaadata, mis võiks põhjendada tunnet, nagu oleks (vähemalt osa) brittide elu Thatcheri ajal kõvasti paremaks läinud, siis tasub pilk heita just naabrite statistikasse. Kui Prantsusmaa ja Saksamaa majandus oli aastakümneid kasvanud Suurbritannia omast kiiremini, siis 1980ndatel jäid mõlemad saareriigist maha. See ilmselt tekitaski brittides tunde, et elu on läinud paremaks, elu on läinud lõbusamaks.

Loomulikult saab väita, et just see näitabki Thatcheri poliitika edu, sest peamiste väliskaubanduspartnerite majanduskasvu aeglustudes ise samas tempos jätkamine on ka saavutus. Kuna aga Briti eksport suurenes 1980ndatel enamasti majanduskasvust aeglasemalt, siis lubage mul vähe skeptiliseks jääda.

Tasuta soovitus opositsioonierakondadele valimisreklaami hüüdlauseks: saame leedukatest jälle rikkamaks!

Nii võibki järeldada, et võrdlusel naabritega rajaneb terve kangelaseepos majandusime maaletoomisest. Mis seal’s ikka, vähemalt on sellel eeposel mingi alus olemas, mida sugugi kõigi poliitlugulaulude kohta öelda ei saa.

Sellest aga järeldub omakorda terve hulk asju. Kasvõi see, et need, kelle meelest suurenev ebavõrdsus ühiskonnas pole eriline probleem, peaasi, et kõigi elu paremaks läheb, on sügavale metsa eksinud. Isegi siis, kui need palju rikkamad ongi niivõrd targemad ja töökamad. Aga sellest mõni teine kord.