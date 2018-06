Tülidest praegu paraku puudust pole. Mõlemal tippkohtumisel on Eesti jaoks mõistagi oluline, et vaba maailma ühtsus ei saaks järjekordseid retoorilisi ega ammugi mitte tegelikke hoope. Mitte kuidagi ei ole Eesti huvides erimeelsuste suurenemine ei Euroopa Liidu ega NATO liikmesriikide vahel.

Üksikute teemade, päevauudiste ja tihtipeale ülevõimendatud hüüatuste või säutsude labürindis ongi keeruline hoida kinni teed juhatavast Ariadne lõngast. Hea ülevaate sellest, mis on Eestile oluline NATO tippkohtumisel, saate lugedes Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktori Sven Sakkovi artiklist «Trump, NATO, selle tippkohtumine ja Eesti» (PM 16.06). Kollektiivkaitse tugevdamiseks olulisi ja vägagi konkreetseid ning Eestile olulisi tegevusi on ridamisi.

Ettearvatavalt saab aga peateemaks koormakandmise õiglasem jagamine ehk siis meile hästi tuntud ja ammugi NATO liikmesriikide vahel kokku lepitud kaitsekulude ja ka kaitseinvesteeringute määr. Ekslik oleks käsitleda seda üksnes kui praeguse USA president Donald Trumpi üht leivateemat ja säutsuveidrust. Sügavam sisu on ikkagi selles, et kollektiivkaitsesse panustamine peab tunduma õiglane ka valijatele USAs.

Tähele tuleb panna aga sedagi, et just NATO tippkohtumisele mõeldes on selle nädala Euroopa Ülemkogu päevakorras ka ELi ja NATO koostöö. Kas ja kui palju liikmesriikide valitsusjuhtidel aga nende strateegiliselt ülioluliste teemade arutamiseks praegu poliitiliselt õilmitseva rändetüli taustal üldse aega jääb, on küsitav.