Vaatamata vahemikus 1975-1979 kestnud 20. sajandi ühele jälgimale inimeksperimendile (Pol Poti režiim hävitas veerandi rahvastikust) on tänane Kambodža langemas tagasi diktatuuri. Angkori templitekompleksi või puutumatuid randu külastades ei pruugi selliseid arenguid muidugi märgata. Maailma pikima staažiga peaminister Hun Sen on tagamas juulis toimuvatel parlamendivalimistel absoluutset toetust. Selle õnnestumiseks on likvideeritud opositsioon, vangistatud teisitimõtlejad. Riik on muutunud üheks Kagu-Aasia hullemaks korruptsioonikeskuseks, kes kaotab järjest rahvusvahelist tuge ja toetust. Tühimikku on täitmas Hiina Rahvavabariik. FOTO: Erki Loigom

Eelarvamustest ja ebapiisavast ettevalmistusest tingitud hirmude kogum on teine kord reisimisel määrav ja põnevad kogemused jäävad seetõttu kogemata, kirjutab reisihuviline Erki Loigom.

Eestlased reisivad palju ja põnevates paikades. Kui eesmärk ei ole just täielik väljalülitus argi- ja maailmamuredest, vaid keskendumine päikese nautimisele, külastatakse sageli ajaloolisi paiku ja vaatamisväärsusi ning kauneid kohti looduses.

Kuid lisaks iidsele ajaloole võib päris põneva kogemuse anda huvi tundmine sihtpaiga päevapoliitika ja murede vastu. Samuti pakuvad enamik eestlaste hulgas armastatud riigid keerukat lähiajalugu, millega tutvumist iseloomustab väljend «must turism».

Olgu kohe algatuseks mainitud, et siinkohal ei esita ma üleskutset adrenaliinisõltlastele külastada sõjatsoone või võtta muul moel eluohtlikke riske.

Turistilõksuks peetavas, kuigi väga meeldivas Põhja-Laose vanas pealinnas Luang Prabangis on lihtne vaadata mööda ümberkaudsetes mägedes toimuvast. Vietnami sõjal «vale» poole valinud mägirahvad peavad kättemaksuks kommunistide mittetoetamise eest tänaseni olema ära lõigatud vähesestki Laose riigi poolt pakutavast. Mägirahvaste lapsed ei saa Laose kulul haridust nagu laode omad, puudub meditsiin ning regulaarne tööhõive. Haruldased ei ole ka Laose armee relvastatud reidid ja rünnakud küladele. Tuhandeid hmonge ja teisi vähemusrahvuste esindajaid istub Laoses poliitvangidena ning kümned ja sajad on kadunud. Pealinnas Vientianes saab näha kummalist segu budismist ja kommunismist. Laose kommunistidel oli siiski oidu säilitada usuvabadused määral, mis ei ohusta riigivõimu säilimist. Tippkommunistidest tuleb lihtsalt kujundada jumalused. FOTO: Erki Loigom

Ükski reisimise stiil ei ole õige või vale, kuid alati peab olema tehtud kas või vähemal määral tehtud kodutöö võimalike sihtriigi eripärade ja ohtude kohta. Olgu see kraanivee joodavus (enamik maailmast ei saa seda meile tavapärast hüve nautida), õhus lendavate putukate bakterioloogia või inimtekkelike ohtude olemasolu.

Samas on eelarvamustest ja ebapiisavast ettevalmistusest tingitud hirmude kogum teine kord määrav ja põnevad kogemused jäävad kogemata.

Radioaktiivne Tšornobõl

Võtame näiteks Tšornobõli tuumajaama ala külastamise Põhja-Ukrainas. Eestlasi satub otselendude tõttu Ukrainasse aina enam. Kiiev on äärmiselt põnev ja taskukohane linn. Eestlastel on tänu vene keele suhteliselt heale oskusele linnas eelisseisund ning Eesti maine suurepärane.

Kui vaadata kaardile, asub ajalooliselt ning tänapäeva (ja vist 800 järgmise aasta elu ka) mõjutav nukker realism vaid kahe sõidutunni kaugusel. Piisava kodutöö korral on ohud maandatavad.

Kiire kursus radioaktiivsuse olemusest, ning jõuab kohale, et turistid kulgevad päevatuuril 20. sajandi suurima tuumakatastroofi paigas uuestiasfalteeritud ja ohutul pinnasel. Geigeri loendurid fikseerivad valdavalt puhtamaid näite kui Tallinna kesklinnas. Vältides kokkupuuteid metallide ja puhastamata pinnasega, on mõne tunni jooksul võimalik kogeda ja läbi mõelda Nõukogude Liidu lagunemise protsessi kirstunaela löönud sündmusele täiesti turvaliselt. Olgu mainitud, et viietunnise lennureisi jooksul saab inimene kõrgema kiirgusdoosi kui sama perioodi jooksul viibides 1986. aastal õhkulennanud tuumajaama lähistel.

Kahjuks on kogu Tšornoboli piirkonnas selgelt märgata õnnetuse likvideerimisel kasutatud tehnika laialitassimist, majades ei ole ühtegi radiaatorit ning see tekitab pehmelt öeldes õudust.

Rootsi turisitid tegemas fotot mahajäetud sõjaväetehnikast Tšornobõlist. FOTO: Scanpix

Kui teist möödub tänaval mõni GAZ53 tüüpi uhke nõukogude päritolu veok, on väga võimalik, et mõni tema varuosa pärineb just Tšornoboli sõidukite surnuaiast. Vaid ränkraskeid raame ja keresid ei ole metalliärikad sellest nukrast paigast suutnud ära vedada.

Mõtteainet inimese võimekusest maakera hävitada jätkub Tšornobolis piisavalt.

Kõigi konfliktide ema

Sõjatsoonid? Võtame turismi vaatenurgast seletada lahti Iisraeli ja Palestiina arusaamatused – kõikide konfliktide ema. Telediktori suust pärit väljenditest «Jordani jõe läänekaldast» või «Golani kõrgendikest» tavaliselt piisab, et neid paiku seostada millegi ohtliku ja destruktiivsega. Samas on Jeruusalemm õilis ja püha. Aga kas on ikka nii?

Kuigi Eilati kuurortist n-ö huvitavasse Iisraeli on omajagu kilomeetreid igavat kõrbemaanteed, tasub seda raske ajaloo ja unikaalse tänapäevaga riiki külastades «tagumikutunnid» bussis ära kannatada.

Turiste Iisraelis sisuliselt rünnatud ei ole. Ainus tõsine episood lähiminevikust meenub Tel Avivi kaldapromenaadilt kaks aasta tagasi, kui hukkus kaks turisti Ameerikast ning vigastati mitu Venemaalt pärit külastajat. Valdavalt on palestiinlaste frustratsiooni väljendavad arulagedad noarünnakud suunatud Iisraeli julgeolekujõudude vastu.

Jeruusalemmast vaid paarikümne sõiduminuti kaugusel asub palestiinlastega asustatud Läänekalda pealinna Rām Allāh, kus julgen siiralt kinnitada, tunnete end turvalisemalt kui Pühas Linnas.

Kitsed sõiduteed blokeerimas Rām Allāhis. FOTO: Scanpix

Kindlasti tasub külastada Hebroni linna, kus teemasse süvenedes laineb arusaam 70 aasta konfliktist oluliselt.

Läänekaldal ei ole tapetud või vangistatud turiste, suhtumine on sõbralik. Iga kahvanägu on tunnustus Palestiina püüdlustele. Isegi kui reisija enda tõekspidamisestesse ei mahu, mängige kaasa!

Lisaks eelpoolmainitud asulatele on võimalik ainuüksi päevatuuri käigus külastada kristlusele olulisi Nablust ja Petlemma.

Kõik need tänapäeva poliitika ja iidse ajaloo mõistes olulised maailma keskpunktid asuvad teineteisest mõnekümne minutilise sõidu kaugusel ja pakuvad lisaks Iisraeli käsitlusele ka teise poole vaadet konfliktist arusaamisel.

Süüria Araabia Vabariik, sarnaselt kõigile teistele Araabia riikidele (võib-olla ehk Jordaania välja arvatud), peab oma suureks eesmärgiks Iisraeli Vahemerre uputamist.

Süürialt 1967. aastal kuupäevase sõja käigus Iisraeli kontrolli alla läinud Golani nimest piisab, et teadmatusest see sõjatsooniks kuulutada. Õnneks ei ole asi pooltki nii hull. Golani kuuluvus jäägu poliitikute mängumaale, kuid selle kontrollimise olulisuses on looduslikku platood näinud inimestel vähe küsimusi. Süüria Araabia Vabariik, sarnaselt kõigile teistele Araabia riikidele (võib-olla ehk Jordaania välja arvatud), peab oma suureks eesmärgiks Iisraeli Vahemerre uputamist. Kes kontrollib Golani, omab selget füüsilist eelist.

Aastakümneid kestnud Iisraeli okupatsioon on reaalelus toonud Golanile edukuse. See keskmiselt Iisraelist kõrgemal asuv maalapp on viljakas ning juutide poolt eelisarendatud regioon, mida tõenäoliselt Süüriale kunagi tagasi ei anta.

Kõrgendikku läbib kaks väga hea kvaliteediga maanteed, mis võimaldab rendiautoga vaid ühe päevaga näha seda unikaalset paika süvitsi.

Erakordselt mõtlemapanev on Süüria piiriga paralleelselt kulgeval 98. maanteel mahutada ajudesse sealt avanev vaatepilt – Süüria poolel on kodusõda jätnud maha viimseni lammutatud külad ja asulad.

Turistid Golani piirkonnas. FOTO: Scanpix

Samalaadne ajulühis tabab näiteks Jordaanias kuulates Süüriast kostuvat lahingumüra või mõtestades lahti süürlaste surnudaedu lõunanaabri põllumaadel. Golani kõrgendikul asuvatest vaatluspunktidest on võimalik kaugvaatamisseadmetega saada detailsem pilt kodusõja mõjudest.

ÜRO vaatluspunktid on sageli kõrvuti väheste turistikohadega regioonis ning seeläbi on võimalik uurida vaatlejatelt värsket informatsiooni sellel ideoloogiliselt ja usuliselt pingelisel rindejoonel.

Kuigi vahepeal on pinged piirkonnas vaibunud, on Iraani ja Liibanoniga vägikaikaveod taas ägenemas ning enne Golani külastamist tasub hetkeolukorda kindlasti süveneda. Piiriülesed lahingumoona maandumised on siiski eksimise tulemused, kui teadlik sihtmärgi seadmine.

Lisaks kaasaegsele problemaatikale on Golanil aga jälgi nii Vana Testamendi perioodist kui kui 1967. aasta sõjast. Samuti elab piirkonnas põnev rahvusühm, druusid, kes ei ole ei araablased ega juudid, kuid kelle kultuur ja arusaam on üsnagi kaalukausi tasakaalu sättinud. Mäesuusatamine Hermoni mäe kuurortis Liibanoni, Iisraeli ja Süüria piirkolmnurgas on mõtlemisele väga kummaline väljakutse.

Iisraeli elavad druusid vaatamas pealt, mis toimub teisel pool piiri, kodusõjast räsitud Süürias. FOTO: Scanpix

Podisev sõjakatel

Sõjatsoonide loetellu võiks lisada ka kahe Korea piiri. Kuigi Korea poolsaar ei ole kindlasti teab mis turismimagnet, külastab regiooni tööalaselt (laenake paar päeva komandeeringust Koreaga tutvumiseks, kui võimalik!) või tänu Finnairi lennugraafikule omajagu eestlasi. Aina süvenev on noorte huvi Korea popkultuuri ehk k-popi vastu.

Lõuna-Korea pealinn Soul asub vaid 60 kilomeetri kaugusel kaasaegse maailma keerukamast ideoloogilisest eraldusjoonest – demilitariseeritud tsoonist. Omal käel tsooni küll sõita ei saa, kuid ohtrad päevatuurid (vajalik on siiski mõnepäevane etteteatamine lubade vormistamiseks) pakuvad turvalist võimalust saada osa ühes kaasaja kummalisemast eraldusjoonest.

Nelja kilomeetri laiusest joonest, mis kulgeb 250 kilomeetri ulatuses läbi kogu Korea poolsaare on pool stalinistlikke foobiaid põdeva paariariigi Põhja-Korea käes ning sama laia ala kontrollib Lõuna-Korea.

Tuuri käigus on võimalik külastada paiku, mis 27. aprilli Koreade tippkohtumise ajal täitsid kogu maailma teleekraanid.

Lõuna-Korea president Moon Jae-in surumas kätt Kim Jong-uniga ajaloolises kohtumises Panmunjomi rahukülas. FOTO: Scanpix

Lisaks saab tutvuda Põhja-Korea pingutustega end maa-alt Lõunasse kaevata. Avastatud on nelis demilitariseeritud tsooni läbivat tunnelit, kuuldused räägivad aga veel kuuest seniteadmatust.

Vaatamata Korea sulale, mis on päädinud mitmete tippkohtumiste ja oma lähisugulasi hävitava diktaatori Kim Jong-uni inimäoliseks muutumisega, on viimane külm sõda siiski täies hoos, kuid turismile avatud ja turvalises vormis.

Edasijõudnud võiksid külastada regiooni ka Põhja-Korea poolt, sest turvalisemat klassiekskursiooni annab ette kujutada.

Samas võib olukord kiiresti muutuda, kui puudulike teadmiste tõttu hakata avaldama liigselt arvamust või solvata Põhja-Korea võime, mis sisuliselt tähendab jumaluste võimete kahtluse alla seadmist. Põhja-Koreas on seetõttu hukkunud või vangistatud ajaloos vähem kui kümme seiklejat. Kui palju hukkus turismimekas Nice'is inimesi ühe ainsa segase käe läbi?

Retk minevikku

Kas lapsed ei saa aru, mis on korvijärjekord või kolhoos? Teretulemast Transnistriasse! Mässumeelne piirkond Moldovas, mis küll üle veerandsajandi on elanud rahulepingute eduloona käsitletava lahenduse Venemaa armust ja Moldova suutmatusest nagu üks korralik sotsialistlik liiduvabariik.

Valdavalt venekeelne ja -meelne piirkond on Venemaale omaste külmutatud konfliktide musternäide, kuid regioonis püsib rahu ning aja jooksul on end ise riigina tunnustav (erinevalt Lõuna-Osseetiast ja Abhaasiast ei tunnusta isegi Venemaa Transnistriat riigina) moodustis saanud kuidagi hakkama. Venemaale ei ole ajaloo jooksul tasutud kopikatki kütuste eest ning pensione maksab Moskva. Samas on läbi pealinna Tiraspoli käinud massiivne rahapesu ning sisuliselt omavad, st määravad presidente ja valitsejaid kohalikud oligarhid.

Nõukogude sümboolika Transnistria pealinnas Tiraspolis. FOTO: Scanpix

Tänu otselendudele Odessasse on Transnistria külastatav omal käel rendiautodega või marsruuttaksodega. Kogemus on väärtuslik ning 40+ vanusegrupp võiks kaasa võtta ka lapsed, seletamaks, mis on nõukogude sotsialistlik vabariik, KGB või kollase vaadi kali.

Ahjaa, Transnistrias on ainsana maailmas kasutusel plastikust mündid, mis lastele kindlasti ohtralt mängurahadega seonduvat elevust pakuvad.

Kuigi Transnistria majad ja teed on paremas korras kui naabrite Moldova ja Ukraina pinnal olevad, tasub siiski meenutada, miks see nii on.

Õnneks Lenini kujude eest kummardamine kohustuslik ei ole.

Kireva ajalooga Balkan

Eraldi artiklit vajaks sarnane ülevaade Balkanimaadest. Lennufirma Nordica tänuväärse tegevuse tulemusel on eestlastele otselendudega kättesaadavad olnud Horvaatia, Montenegro ja nüüdsest ka identiteedikriisis maadlev (Põhja-) Makedoonia riik.

Lisaks värskele Kosovo riigile pakuvad regiooni suurmängijad Serbia, Sloveenia ja Bosnia-Hertsegoviina jälgile lähiajaloole lisaks ka kaasajal palju kõneainet.

Turistidest küllastunud Horvaatiale (nelja miljoni elaniku kõrval külastab aastas riiki 57 miljonit turisti) puhkust andes tasub uurida Euroopa uueks püssirohutünniks nimetatud regiooni probleeme. Uskuge, neid jätkub ja kohalikud jagavad oma vaateid kirglikult.

Kui juba 1990. aastate Balkani sõdade ajal tundus sellise mastaabiga konflikt Euroopas hoomamatu, siis söed hõõguvad tule all endiselt ning kahjuks üha enam ka rahvuslikul pinnal.

Täna kuulus Horvaatia turismilinn Dubrovnik sai ülemöödunud kümnendil sõjas oluliselt kannatada. FOTO: Wikimedia Commons

Mitmes endises Jugoslaavia vabariigis ei ole jõutud sõjast räsitud hooneid veel remontidagi. Seetõttu on väga oluline, et igakülgne toetus jõuaks lisaks Horvaatiale ka vaesematesse regiooni riikidesse.

Veelkord, turiste Balkanil rünnatud ei ole, kuid maalilise Kotori lahe kaldal Montenegros jalgu vees leotades on täiesti mõistetamatu, kuidas samas linnas on maffia omavahelises mõõduvõtus saanud viimase dekaadi hukka üle saja kurjami ning Montenegro kõrilõikajate probleemiga maadleb naaber Serbia. Riigipöörded ja rahvahääletused rahvuslikul pinnal on regulaarsed ning sunnivad uudiseid lugevaid turiste kindlasti kohalike arvamusi uurima.

Ahjaa, Euroopa Põhja-Koreaks peetud ja lihvimata teemant Albaania ootab samuti huvilisi. Selle riigi kuurortid on Aadria mereläärsetele standarditele vastavad ning riigi maine liiga tegevalt madal. Albaania pätid toimetavad rohkem Suurbritannias kui kodumaal.