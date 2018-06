Kuulus guru Deepak Chopra on edu vaimsetest seadustest kõneledes maininud vähima pingutuse seadust. «Tee vähem ja saavuta rohkem,» tsiteerib Chopra India filosoofiat. Tõepoolest, vihmavesi leiab jõeni valgudes alati optimaalse tee ning mitte kunagi ei näe me seda mäkke voolavat.