Donald Trumpi tviidid ja kapriisid seavad ülejäänud maailma küsimuse ette: kas võtta neid tõsiselt või mitte? Kuna Trump on USA president, saab vastus olla üks - kõike, mida ta ütleb, tuleb võtta äärmiselt tõsiselt, kuna presidendi soov on USA poliitika, kirjutab kolumnist Ahto Lobjakas.

Sellest äratundmisest avaneb uks uude ja karmi maailma. USA liitlased on püüdnud seda ust viimastel nädalatel kahe silma vahele manööverdada ning jätkata, nagu oleks kõik business as usual. Trumpi soolod ja solvamised G7 tippkohtumisel, vennastumine Põhja-Korea türanniga, kaubandustüli norimine Euroopaga ning liitlaste pitsitamine NATO kulutuste teemal ei ole läänemaailmas seni midagi nähtavalt muutnud. Kuid suure muutuse tulek näib olevat vaid aja küsimus. Võimalik, et paari tviidi küsimus. Muutuseks tuleb valmis olla.