Hollywood. FOTO: akg-images/akg-images

Neil päevil saabus Tartu kuulus filminäitleja Richard Greene, kus ta nädal-päevi mööda saadab ja oma tuttavatele lubab üllatust ja rõõmu teha.

Kes on siis Richard Greene? Seda teab suurem osa Tartu teadlikust kinopublikust, kuid üldiselt võiks siinjuures ka tähendada, et tema on kunstnik valgel ekraanil sõna otsesemas mõttes ja töötab 20. Century-Fox Film Corporationi juures.

Richard Greene pole mees, keda on üles upitatud kõikvõimsa reklaamiga, vaid see, mida ta on saavutanud, on puhtalt tema isik ja omapära. Alles mõned aastad tagasi töötas ta tähtsusetu statistina, hellitamata lootusi kaugemale ja kõrgemale pääseda. Ent teatud isikuil peab midagi olema, mis neid nende enese tahtmata kaaskodanikkude huviobjektiks teeb. Üks sarnastest on R. Greene.

Filmiühing, kus ta oma igapäevast leiba teenis, sai lühikese ajaga rohkem kui 25 000 kirja, kus otse nõuti R.G «staari» seisusesse tõstmist. Publik soovis teda rohkem näha, kui see statistile on võimaldatud. Richard Green on mees, kellest iga noor daam unistab, Richard Green on mees, kelle sarnased kõik noormehed sooviksid olla.