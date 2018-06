Hitler esiplaanil. FOTO: akg-images/akg-images

Königsbergis peetud välissaksluse päevade puhul kirjutab «Päevaleht»:

«Kuigi Königsbergi koosolekuil avaldati mõtteid, et sakslus Hitleri juhtimisel ei aja taga mingeid imperialistlikke sihte, võib Königsbergi välissaksluse päev panna siiski teisi riike, muuhulgas ka meid, mõtlema.

Eesti on oma vähemusrahvastele, ka sakslastele, annud kultuurautonoomia. Kuid täiesti mõistetav eeltingimus on, et see enesekorraldus areneks raamides, et Eesti sakslus oma südame, pea ja kätega ei seisaks mitte piiritaguste aadete teenistuses.

Hõlpus on ütelda, et sakslased tahavad välismaal töötada teiste rahvastega koos, kuid kas ei seisa koostöötamise võimalus hädaohus, kui välissakslased idealiseerivad teistsugust riigikorraldust kui on enamusrahva tahe? Kas ei tähenda see ideoloogiline gravitatsioon lõppeks ka poliitilist hädaohtu saksa vähemusega koos elavatele enamusrahvastele, kui need rahvad on võrreldes saksa rahvaga hoopis tillukesed ja asuvad suure Saksa riigi külje all?

Meie arvates küll ja küll. See sunnib ettevaatusele. Järjest tihedamini kostab Saksamaalt hääli, mis kõnelevad «piiri taga kannatavate suguvendade vabastamisest», et need võiksid täie andumusega nautida seda ilu ja õnne, mida pakkuvat hitlerism praegu Saksamaal.»