Ohutus on liikluse osapoolte koostöö tulemus, kirjutab Tartu Ülikooli Pärnu kolledži lektor Valter Parve.

Kampaania aluseks on osalejate vahel sõlmitud ühekordne kirjalik protokoll, tulemused on läinud ajalehte (v.a üks kord Tartus, kus info tulemuste kohta läks Elmari kaudu). Viisakas autojuht – kui ta lehes ilmunud teadet preemia (tavaliselt 20 liitrit autokütust) kohta nägi – sai sõita sponsori tanklasse auhinna järele. 2015 sai aktsioon maanteeameti tänuplaadi «Parim sündmus».

Kolm aastat tagasi sündis mõte hakata märkama viisakaid jalakäijaid, kes panevad tähele nende ees peatunud autojuhti ning sellest omal kombel märku annavad – viipavad, naeratavad vms. Nüüd korraldamegi kampaania «Austa autojuhti» vaatlusi, et tänada jalakäijaid, kes märkasid peatunud sõidukit vöötraja ees.

Maanteeameti tänuüritusel Viljandis tegime koos vabatahtliku Sakala ajakirjaniku ning fotograafiga ligi tunnise sõidu mööda linna, et leida viisakas jalakäija ning teda tänada. Lugesime kokku ka need, kes oleksid võinud peatunud sõidukeid märgata. Enne ühtainsat viisakat prouat vuhises üle vöötraja täpselt 50 mittemärkajat: noored ja vanad, emad lastega jne. Pärnu viimasel reidil selle aasta maikuus ei kohanud me näiteks kedagi, kellele preemiakirjandust pakkuda – kokku oli poole tunni jooksul 34 juhust, kus autosolijad ootasid märkamist.