Ent nii nagu Andres Anvelt on soe ja tore inimene, on seda ka Ilma Krenstrem, Arnold Rutto ja teised optandid, kelle saatuseks ei olnud saada endale sünnijärgne kodakondsus. Kuigi nad seda väga tahtsid. Ka neil on oma ajalooline perekondlik taak, miks nad sellisesse seisu sattunud on, ent otsus nende suhtes tehti siiski vastavalt kehtivale õigusele.

Ajakirjanduse ülesanne on seista demokraatlike õigusriigi väärtuste eest ning üheks neist on see, et seadused ja õiguspraktikad kohtleksid ühtmoodi kõiki inimesi, olgu ta siis minister või eesti keele õpetaja. Meie riigis ei tohi kehtida vanasõna „Mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale.” Ka kõik sellised kahtlused tuleb hajutada.