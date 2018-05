Postimees teeb homme otseülekande Tartus toimuvalt Vaba akadeemia loengult, kus teoloog Alar Laats räägib vanadest kirikutest, mille ajaloost suurem osa on kulgenud väljaspool Euroopa mõjusfääri.

Meil tuntakse üsna hästi ida ortodoksseid kirikuid, mis Eestis on esindatud lausa kahe kirikliku organisatsiooniga. Tunduvalt vähem teatakse aga orientaalseid kirikuid, mida võiks idakirikutest veelgi idapoolsemateks pidada. Need on vanad kristlikud kirikud, mis tekkisid 5. sajandi kristoloogiliste arengute käigus ning eraldusid ülejäänud kristlaskonnast.