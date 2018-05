Kalašnikovi automaadi kuul lendas Männiku lasketiiru taga asuvas külas sõbraga aias juttu ajavale mehele pähe ja jäi pidama kõrvast mõne sentimeetri kõrgusel naha all.

Jüri, kes töötab head tervist eeldaval ametipostil, ei soovi oma nime avalikustada, kartes tööandja juures halba valgusesse sattumist. «Peavigastused võivad olla salalikud. Esialgu tundub, et pole häda midagi. Mõne aja pärast kukud aga jalapealt ära,» selgitas Jüri, kellel eile võeti niidid haavast välja. Kahjutasu pole kavas nõuda, külla aga võib tema otsus muutuda, kui ilmnevad tüsistused ja ta kaotab töökoha.

Mustamäe haiglas mehe vastu võtnud traumatoloog Tiit Kivistik tunnistas, et oli meest nähes esialgu üllatunud. «Tavaliselt on kuulihaavadega inimesed märkimisväärselt halvemas seisus,» rääkis Kivistik ning märkis, et tõenäoliselt tulistati kuul väga kaugelt ja tema liikumiskiirus oli väga väike.