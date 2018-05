Miks on nii, et keegi ei nimeta riiki või kohalikku omavalitsust tööandjana orjapidajaks, küll aga on üsna tihti näppu vibutatud kaupmeeste suunas? Müüjate palgasummad on nüüdseks välja öelnud kõik suuremad jaeketid ning võrdluses päästjate või hooldajatega on teenindajate palgatase enam-vähem sama. Seega – kaupmees ei ole kaugeltki halvim tööandja. Kui palju aga sõltub müüja palk kaupmehest ja kui palju majanduse üldisest seisust?