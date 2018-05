Laupäeva hommikul, erinevatel andmetel kas kell 9.37 või 9.48, röövis 25-30-aastane eesti keelt kõnelev mees Hansapanga peamajast Tallinnas Liivalaia tänaval 2,3 miljonit krooni. Tallinna politseiprefektuuri korrapidaja ütles üleeile Postimehele, et politseile teatati pangaröövist kell 10.06.

Laupäeval, mis pankades on enamasti puhkepäev, koputas röövel Hansapanga inkassatsiooniruumi uksele, kamandas relvaga ähvardades ruumis olnud kaks neiut pikali ja pani kotti 2 292 424 krooni. Kogu summa oli teadaolevalt Eesti kroonides. See on politsei andmetel sõjajärgse Eesti suurim pangarööv.