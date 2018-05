Ühendriikide president Donald Trump on seni välispoliitikas silma paistnud kolmel rindel. Laiapõhjalisim on liitlassuhete lõhkumine Euroopa Liidu juhtriikidega. Teine on tavatu soov sõbruneda Vladimir Putiniga — siia kuuluvad nii Trumpi kirg Venemaa kolleegiga «diil» teha, Robert Muelleri uurimine ning Trumpi vastumeelsus pikendada või laiendada sanktsioone Venemaa vastu. Kolmas on pingete kasv NATO ja Venemaa vahel, millega kaasneb Ameerika sõjaväelise kohaolu tuntav naasmine Euroopasse.

Kui me oletame, et Venemaa praegusel juhtkonnal on hoovad, millega Trumpi mõjutada, siis on mõeldav, et plaan A oli sanktsioonid maha võtta. Oludes, kus see pole erinevatel sise- ja välispoliitilistel põhjustel võimalikuks osutunud, on rakendunud plaan B. Alliansilõhkumine on aeganõudvam ja keerulisem ettevõtmine, kuid strateegiliselt tänase Vene režiimi jaoks kordades tulukam, kui kiire taktikaline punktivõit. See, mida Trump teeb Euroopa suunal — mitte ainult Euroopas, vaid ka suhetes Iraaniga ning Süürias — muudab rahvusvahelist korda. Reeglite, rahvusvahelise õiguse ja väärtuspõhiste alliansside allakäik on vesi oportunistlike riikide veskile, kes on oma tahte saamiseks nõus vastasseise eskaleerima viimsepäevakonfliktini.