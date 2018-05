Raha ei haise. FOTO: Urmas Nemvalts

Keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo aastaraamat paljastab, et aastatel 2011–2016 liikus Eesti pankade kaudu 13 miljardit eurot tundmatut päritolu raha, millest enamik tuli Venemaalt. Võrdluseks, Eesti 2018. aasta riigieelarve maht on 10,58 miljardit eurot. Muuhulgas kanditi läbi Eesti Vene kaitsetööstuse ettevõtete raha. Eesti kaudu on liikunud ka teiste endiste Nõukogude vabariikide, kus on võimul poolmafioossed režiimid, vara. See on äärmiselt murettekitav.

Üks asi on see, kui Vene riigiametnikul ja režiimile lähedal seisval äritegelasel on korter Londonis või maja Miamis ning neile keelatakse vastusena Venemaa režiimi agressiivse käitumise eest sissesõit Suurbritanniasse või Ameerika Ühendriikidesse. See on muidugi äärmiselt ebameeldiv, sest see, kes kord on juba jalutanud Miami või Londoni laiadel bulvaritel, ei taha enam käia mööda räpaseid Venemaa tänavaid. Vähemalt mitte kogu aeg. Kuid elule mingit ohtu pole.

Keegi ei võta ka nende läänes elavaid naisi ja lapsi pantvangi, sest erinevalt islamimaadest pole läänes nõnda kombeks. Vaevalt et keegi ka nende kortereid ja maju buldooseriga ümber lükkaks. Niisiis oleks Putini Venemaa ametnike liikumisvabaduse piiramine neile solvav, ent see on midagi sellist, mille nad on valmis alla neelama.

Hoopis teine lugu on läänemaadesse ning offshore-piirkondadesse kokkukuhjatud räpase varaga. Arvestades, et terves maailmas on võetud viimase kahe kümnendi vältel suund võitlemaks rahapesu, korruptsiooni ja terrorismi rahastamisega, peaks nende arestimine olema tühiasi. See on põhimõtteliselt suur teerull, mis liigub küll aeglaselt, ent kui sellele on juba suund antud, liigub kindlalt eesmärgile.

Vene musta raha liikumise ahistamine on muuhulgas ka üks hoobasid, mis aitab mõjutada sealset režiimi kaks korda mõtlema, enne kui mõnd agressiivset sammu ette võtta. Vene riigiametnikel ja režiimile lähedalseisvatel inimestel oleks selge valik: täna oled miljardär või miljonär, aga homme tuleks varastamisega otsast pihta hakata.