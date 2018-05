Marian Võsumets: eurovisiooni õppetund – miks juudiriigi trikk ei olnud väärikuse test?

Laulja ei pruugi meile meeldida, kusjuures seda vähem on tal lubatud laval «häbitult koketeerida». Kuid üleoleku rõhutamine oli teadlik provokatsioon – see ajas närvi kõik, kelle arust paksudele ja koledatele on vähem lubatud. Tekkis teatav vastuseis, mis mobiliseeris. Selle skeemi punumiseks ei pea juut olema.

Keda see närvi ei ajanud, on noored tüdrukud ja poisid – kaalukas osa 200 miljoni vaataja seas. Teismelised, kes kasvavad üles perfektsust taotleva sotsiaalmeedia ajastul, aga tunnevad end rohkem Nettana kui Instagrami modellina. Ja mis te arvate, mis vanuserühm on nobedaimad hääletajad?

Kui etteheiteid otsida, võiks keskenduda hoopis sellele, et Netta oli 2014. aastal Iisraeli mereväes, kui Gaza konfliktis sai surma 2000 ja vigastada 10 000 palestiinlast. Kuid see on etteheide pigem valitsusele, teatavasti on naised Iisraelis sõjaväekohuslased. Tõeliselt oluline on hoopis küsimus sellest, kuidas tagada turvalisus 2019. aasta Eurovisioonil Jeruusalemmas, kuna Tel Avivi linnapea on võõrustamisest juba ametlikult keeldunud. Kas konfliktikolle, mis osaleb Eurovisioonil, kuna maksab Euroopa Ringhäälingute Liidu liikmemaksu, on väärikas koht tolerantsuse ja rahu tähistamiseks?