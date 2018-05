Edasi 1983. aastal: fašistliku kurjategija pagendamine

Isegi nüüd, mil USA võimud on teatanud fašistide sabaraku pagendamisest, ei tähenda see kaugeltki, et ta antakse üle selle riigi võimudele, kus ta oma kuriteod toime on pannud. Washington annab natslikele roimaritele lahkelt õiguse sõita «omaenda valitud» riiki. Ja ka pagendamisotsuse peale võidakse edasi kaevata kõrgematesse instantsidesse. Otsuse langetamisel ei olnud peapõhjuseks mitte Linnase verine minevik, vaid sellekohaste andmete varjamine sissesõidul USA-sse 1951. aastal.