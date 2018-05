Ivan Makarov: ainus usutav sotsioloogiline uuring on valimised

Erinevate sotsioloogiliste firmade viimased uuringud rabavad oma kohati ebaloogiliste tulemustega: Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kes pole viimasel ajal mitte millegi mõistlikuga silma paistnud, kasvatas oma toetust lausa poole võrra, ja Eesti 200 mustand pääseks praeguse seisuga riigikokku.

Meie sotsioloogid on tõenäoliselt professionaalid ja kasutavad tänapäeva metoodikat, kuid sellegipoolest paneb terve mõistus kahtlema: kas nendel kalkulatsioonidel on ikka reaalsusega pistmist ja kas küsitletud inimesed võtsid asja ikka tõsiselt.

Sama arukas kui usaldada võhivõõrast

Eesti on teadagi väike – kuhu sa ka ei läheks, ikka leidub mõni inimene, kellega on sul ühised tuttavad. Ajakirjanik on palju suhtlev ja liikuv inimene, kuid allakirjutanu ei ole aastakümnete jooksul kohanud mitte ühtegi inimest, kes tunneks kedagi, keda oleks sotsioloogiliselt uuritud. Kas siis inimesed häbenevad nendega tehtut või on lubanud suu pidada, on raske öelda, kuna ei tea ju, kellele neid küsimusi esitada.

Kui uskuda, et Eesti elanikud on tõesti valmis lähetama parlamenti Eesti 200, ja et sellised me valijatena olemegi, siis olukord on ju ausalt öeldes trööstitu. See on sama arukas, kui anda juhuslikult vastu tulevale võõrale oma korteri võti ja koodiga pangakaart sellel põhjusel, et ta ütles sulle, et Eesti teid ja ilma on vaja parandada. Üks seltskond avaldas manifesti, kus oli rohkesti viiteid tungivale vajadusele parandada, hoogustada, saavutada. Initsiaatorid tahavad head, kuid esimene mõte pärast kirjapanduga tutvumist oli see, et dokumendi võiks lugeda ette Eino Baskin, kellel on veel nõukogude ajal suurepäraselt õnnestunud matkida tolleaegsete ametnike paatoslikku üldsõnalist retoorikat.

Mis sunnib küsitletuid, kui nad on ikkagi lihast ja luust arukad inimesed, eelistama reaalsetele tegijatele seltskonda, kes on mitte isegi ühtäkki, vaid justnimelt valimiste künnisel avaldanud oma arvamust Eesti elu kohta? Sellisel juhul tuleks lülitada küsimustikku kõik targad kolumnistid Ahto Lobjakast Mihkel Mutini, sest nemad avaldavad põhjapanevaid arvamusi tunduvalt sagedamini ja neid avaldusi on ka huvitav lugeda.

Mis siis ajendas rohkeid küsitletuid sisuliselt eelhääletama võimu sisse mingite järjekordsete mõttetalguliste kogumi? Kas tõdemus, et niikuinii on sotsioloogiline küsitlus õigustühine? Või see, et Eesti 200 kui poliitiline jõud ei jõudnud veel tekkidagi, kui juba vahvalt pandi midagi pihta, nimelt nimi? Või vastupidi see, et initsiaatorid ei jõudnud veel oma valijaid petta, telesaates kedagi läbi sõimata ja kuluhüvitist põhjani ammutada? Või on tegemist humoorika protestihääletusega, nagu mõnes Ameerika pisikeses kogukonnas, kus linnapeaks kandideerivad kõuts, siga või viieaastane laps, ja valijad neid ka toetavad?