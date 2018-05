Lugeja kiri: Reformierakond pole Keskerakonnast parem

Korruptsioon on häbiväärne. Samas pole pidev artiklite hulk Postimehes Tallinna korruptantide kohta andnud tulemust. Tallinna linnavalitsuse opositsioonil, kes pidevalt räägib aususest ja õiglusest, tuleks faktid kokku koguda ja anda need üle uurimisorganitele. Korruptsioon kui mittetöise tulu saamise ja rikastumise vahend on kriminaalselt karistatav.