Nädal karikatuuris: Mang avab tšakrad, Aadu maika ja rotid tassivad tallinlaste vara laiali

KOLMAPÄEV 9.05: Aadu maika. Esimene reaktsioon oli, et tõmbaks Adidase tossud jalast ja viskaks need prügikasti, ei, isegi mitte seda, sest sealt leidnuks need peaaegu kandmata jalakatted endale tõenäoliselt uue omaniku. Tahtsin need hävitada, kirjutab Postimehe ajakirjanik Kerstin Meresma .

LAUPÄEV 12.05: Eestil on kobe laul. Elina Nechayeva laulule kaasa elades tunned, et just see on see, mis on läbinisti euroopalik, kirjutab Priit Pullerits.